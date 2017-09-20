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20.09.2017 17:00

В мурмашинскую колонию особого режима пытались передать наркотики, спрятанные в моркови

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима №16 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных веществ.

При досмотре продуктовой передачи, которую для двух осуждённых пытался доставить житель Оленегорска, была обнаружена и изъята морковь в количестве 15 штук с вырезанной полостью. Внутри овощей находились свертки, обмотанные полиэтиленовой пленкой, с веществом неизвестного происхождения.
На место проведения досмотра передачи был вызван инструктор-кинолог с наркорозыскной собакой, которая своим поведением обозначила, что вещество может быть наркотического содержания.
Изъятая находка была передана вызванным по факту происшествия в учреждение сотрудникам полиции. Гражданин, пытавшийся передать наркотик, задержан.
Содержимое свёртков было отправлено на исследование. Экспертиза установила, что в изъятых свёртках действительно находились наркотические средства: около 5 граммов метамфетамина, 50 грамм гашиша и 2 грамма метилендиоксиметамфетамина (экстази).
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, в результате которых будет решаться вопрос о привлечении гражданина, пытавшегося передать запрещенные средства, к уголовной ответственности. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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