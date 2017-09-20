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20.09.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.

 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
С 9 ЧАСОВ 18 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 20 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 6, 10
С 9 ЧАСОВ 19 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 21 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 3, 4, 5
 
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
09.00 – 15.00 ул. Карла Либкнехта, 15а
08.30 – 23.00 ул. Баумана, 39, 41, 43 к1, 43 к2, 45
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: 
09.30 – 16.00 ул. Радищева, 14
 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
 
Администрация г. Мурманска
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