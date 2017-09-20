В Мурманской областной филармонии состоялся концерт "Встреча в венском кафе"

Татьяна Нестерова, Артем Дашевский.

"Встреча в венском кафе". Так называется необычный концерт ансамбля "Легкие люди", который состоялся в Мурманской областной филармонии. Это своего рода творческий эксперимент. В импровизированном спектакле объединены музыка и проза. Общая тема - вдохновение людей, которые черпают силы в атмосфере любимого города. На этот раз им стала Вена. Её душу и выразили композиторы в представленных публике произведениях.

Музыкант Екатерина Хроминская: "Чтобы люди как-то чувствовали, что музыка писалась для них. На самом деле, она очень понятна. И мы бы хотели для них как-то сократить дистанцию - между композиторами-классиками и современными слушателями".