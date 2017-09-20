В Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась презентация брошюры "Предупрежден - значит вооружен!"

Алексей Котович.

"Предупрежден - значит вооружен!". Презентацию брошюры с таким названием провели в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов специалисты всероссийской молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России". Мероприятие призвано оградить пожилых людей от посягательств мошенников, которые совершают преступления, используя телефонную связь и Интернет. Несмотря на активную профилактику, в Мурманской области только в прошлом году таковых на территории региона зарегистрировано более двух тысяч.

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин: "Мошенники достаточно изысканно работают, можно сказать профессионально. В этой связи наша сегодняшняя задача - это довести до наших северян возможные обманы граждан, чтобы они были готовы прореагировать, сообщить в нужный момент и, в первую очередь, защитить себя".





