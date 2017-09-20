Комитеты Мурманской областной Думы начали работу в новой сессии

Светлана Деменева.

Начали работу в новой сессии комитеты Мурманской областной Думы. Первое, после летних каникул заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. На повестке несколько вопросов. Среди них - изменения, которые должны привести в соответствие региональное и федеральное законодательство. В частности это касается так называемого, алкогольного закона. В Мурманской области предъявляются к точкам продаж определенные требования, которых нет в федеральном документе. Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о приграничном сотрудничестве.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы (фракция ЛДПР) Максим Белов: "Наконец-то у нас будет свой внутренний регламент, который будет определять - как мы взаимодействуем с нашими соседями".