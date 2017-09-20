В Мурманске состоялась акция "Спаси жизнь ребёнку с лейкозом"

Андрей Зайцев.

"Спаси жизнь ребёнку с лейкозом" такую акцию уже не первый год проводят медики совместно с молодогвардейцами "Единой России". Сдача крови для детей страны, больных тяжёлым недугом. Помочь пришла молодёжь областного центра, студенты мурманских вузов. Главная цель - создание российского регистра доноров костного мозга. Кровь отправят в Москву. Где специалисты, проведя анализы, должны будут найти потенциальных доноров, чьи данные совместимы с показателями больных. Доноров, которые реально смогут спасти человеческую жизнь.

Руководитель мурманского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Громыко: "Люди делятся на 2 категории. Те, которые просто говорят, и те, которые что-то после этого делают. Сегодня здесь собралась как раз-таки активная молодёжь нашего родного Заполярья, которая готова на собственном примере доказать и показать, что сила нашего народа именно в единстве".