В Мурманске состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу

Светлана Деменева.

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. В первом чтении рекомендовано принять законопроект, повышающий эффективность мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных. Например, устанавливается обязанность регистрировать безнадзорных собак и кошек. Даже на время розыска собственника. В целях профилактики распространения болезней - изменения в законодательстве предусматривают обязанность собственников - не допускать на принадлежащих им территориях обитание и прикорм безнадзорных животных.

Председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбопромышленному и сельскохозяйственному комплексу Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Валерий Пантелеев: "Например, взять любую стройку - и начинается с одной собаки, потом эти собаки сворой бегают. Потом стройка заканчивается, строители уезжают на другое место, эта свора собак остается со всеми вытекающими последствиями".