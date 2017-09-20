"Полигон ПРО - день на производстве". Старшеклассники побывали на экскурсии в ПИНРО

Андрей Зайцев.

Региональное министерство образования и науки вместе с центром дополнительного образования "Лапландия" успешно продолжают реализацию областного проекта для будущих выпускников школ "Полигон ПРО - день на производстве". Одной из площадок выбран - Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Старшеклассники, чьи профильные предметы химия и биология, побывали в легендарном ПИНРО, где познакомились с его историей и сегодняшним днём, узнали о достижениях и перспективах.

Педагог-организатор центра дополнительного образования "Лапландия" Елена Кононова: "В школе, мы все понимаем, уроки направлены на теоретический курс. Тут, конечно, наш проект направлен на практический курс. Они могут получить базовые основы для себя. Если это ПИНРО, то здесь они могут пообщаться с человеком, который уже получил некую учёную степень".





