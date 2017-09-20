Выстроить оперативное взаимодействие между судами и журналистами. В Управлении Судебного департамента в Мурманской области прошел семинар

Артем Дашевский.

В Управлении Судебного департамента в Мурманской области прошел семинар для специалистов, ответственных за работу со средствами массовой информации. На встрече представители городских, районных и гарнизонных военных судов. Цель - выстроить оперативное взаимодействие между судами и журналистами, чтобы максимально чётко предоставлять информацию населению. Сегодня суды Российской Федерации стремятся к открытости и такие встречи необходимый инструмент на пути к этой цели.

Председатель Совета судей Мурманской области Наталия Пырч: "Суды открыты, доступны и вся информация, которая не представляет государственную тайну и находится под охраной государства, должна представляться как в сети, так и журналистам, которые вправе осветить то или иное дело".





