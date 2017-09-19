Фотографии, приборы, личные вещи полярников. Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "На дрейфующих льдах"

Алексей Котович.

Уникальная выставка. Экспонаты - из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики - представляет музей Краеведческий.

В витринах, рядом с оборудованием и экипировкой побывавшими в разные годы в высоких широтах, соседствуют предметы филателии и нумизматики, иллюстрирующие историю отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий. Тут же на стендах - карты, графики смен, портретная галерея начальников станций.

Исследователь Арктики Владимир Блинов: "Выдающиеся полярники - я просто смотрю на фотографии, некоторых я знал, в общем-то они большинство уже ушли, конечно. То, что хотя бы кусочек вот этих материалов у нас здесь экспонируется, в этом зале, на коридоре - это здорово, конечно".

Выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским краеведческим. С подавляющим числом экспонатов жители и гости заполярной столицы знакомятся впервые.

Директор российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская: "К сожалению, мы не все привезли - мы не все смогли показать, у нас очень много экспонатов. По первой дрейфующей - 90% всех вещей у нас в музее хранится, но, тем не менее, вот коллеги дополнили - показали личные вещи".

К слову, не нашлось на выставке места знаменитому "маузеру Папанина" - легендарному оружию руководителя первой станции. По той причине, что этого пистолета в природе и не существовало - история про него просто байка. Хватает других личных вещей - благо за долгую историю исследования Арктики с ней связали свою жизнь немало ученых и специалистов. Результаты их деятельности - многочисленные открытия в различных областях науки.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для полярников Мурман всегда был опорной точкой, родной гаванью, порогом дома, откуда совершается шаг в неведомое. Полярные исследования - неотъемлемая часть истории Мурмана, одна из рабочих специальностей нашего края, и в стенах Мурманского краеведческого музея подобная выставка более чем уместна".

Интерес к выставке подтверждается числом пришедших на открытие гостей, а продлится она до 29 октября.







