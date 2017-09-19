Лучшие на земле и на воде. В Мурманске состоялись областные соревнования "Юный спасатель" и "Юный пожарный"

Андрей Зайцев.

Юные спасатели и юные пожарные. Областной слет стартовал сегодня.

Юные спасатели Мурманской области выявляют команду-победителя уже в 15 раз. Впервые в этом году станет известен лучший коллектив противопожарной обороны. Участники (от 14 до 17 лет) из Мурманска, Заозёрска, Апатитов, Кольского района, Видяево и Гаджиево. Одна из составляющих такой соревновательной практики - профориентация.

Заместитель начальника ГОКУ "Управление по делам ГО, защите населения от ЧС и ПБ Мурманской области" Владимир Бабиков: "Очень много ребят, особенно юношей, поступают в учебные заведения Министерства по чрезвычайным ситуация, Министерства обороны. Ряд ребят становятся спасателями".

Начальник отдела Министерства образования и науки Мурманской области Николай Малов: "С каждым годом интерес у подрастающего поколения возрастает к таким мероприятиям. Команды с каждым годом становятся сильнее. Это показывают отборочные этапы".

На земле и на воде команды должны выполнить все нормативы. Сами судьи называют задания тяжёлыми. Дистанции - как для профессиональных спасателей.

При всей видимой простоте целого ряда упражнений, выполнить их очень непросто. И требуют они очень серьёзной подготовки. Но у некоторых это врождённое.

Они прошли муниципальный и районный этапы. Есть и такие, кто занимается не первый год. И всё это, по словам организаторов, для одной лишь цели.

Главный судья соревнований, заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Мурманской области Андрей Коцюн: "Мы готовим этих детей, чтобы они не растерялись, оказали первую помощь. Извлекли, наложили шину, либо ещё что-то - до прибытия профессиональных спасателей, пожарных, медиков".

Впрочем, эти мальчишки и девчонки уже в числе неробкого десятка. На практике, правда, проявить себя ещё не пришлось. Но к этому готовы.

Елена Потокина (Мурманск): "Подобные навыки нужны в жизни каждому человеку в любом случае. Дай Бог, чтобы не было, но в случае чрезвычайной ситуации это очень помогает".

Дмитрий Атапин (Заозёрск): "Основы, мне кажется, должны знать все. Базовые должны знать все. Чтобы, если что, смогли оказать помощь".

3 дня лучшие спасатели-старшеклассники будут демонстрировать свои умения и навыки по профилю, который при определённых условиях будет поважнее основных предметов школьной программы.









