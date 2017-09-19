Массовая эвакуация в десятках городов России, в том числе, и в Мурманске. Как областной центр сегодня справился с атакой телефонных террористов?

Илья Комлев.

Сегодня с полудня на пульт дежурного один за другим поступали звонки о заминировании - сначала областного правительства, затем отелей, торговых центров. Работали оперативные службы. Людей экстренно выводили из зданий.

Машины скорой помощи, ОМОНа, пожарных с проблесковыми маячками. Звуки сирен. Полицейские в оцеплении, призывающие прохожих перейти на другую сторону улицы. Свидетелем такой картины в районе полудня стали многие мурманчане. Один из первых тревожных сигналов поступил из торгового центра "Мурманск-Молл".

Заместитель начальника Службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Мурманской области Александр Толстов: "В радиоэфире у нас проходит еще несколько сообщений о такой же ситуации, в основном, все по центру города".

Гостиница "Моряк". Сюда с сообщением о заложенном взрывном устройстве позвонили в 11:55. Тревожным службам пришлось перекрыть участок улицы Книповича. По словам очевидцев, полное постояльцев и арендаторов здание эвакуировать удалось быстро.

Блиц: "У нас все четко. Директор позвонила - Лидия Ивановна - "дальний запасной открываем, кто спускается выводим на улицу".

Деловой центр "Меридиан", торговые комплексы "Форум" и "Моисей" тоже потребовали внимания полиции, пожарных, медиков и взрывотехников ФСБ. В 12 часов тревожный звонок раздался в отеле "Губернский".

Генеральный директор отеля "Губернский" Олег Денисов: "На эвакуацию у нас ушло 10 минут. Горничные оперативно прошли по всем этажам. Те люди, которые находились в номерах, были предупреждены. И всех вывели на безопасное расстояние".

Покинуть на время кабинеты пришлось сотрудникам городской администрации и правительства области. На Ленина-75 сообщение о возможном взрыве пришло в 12 часов 30 минут. Десяток звонков за час. На каждый экстренным службам пришлось немедленно реагировать. Накал событий стал спадать к двум часам. Один за одним открывались эвакуированные объекты. Город возвращался к обычной жизни.

Телефонные террористы везде работали по одной схеме. Здесь, в "Мурманск-Молле" тревожный звонок раздался в 11:45. И приглушенный мужской голос сообщил, что здание заминировано. К чести мурманских силовиков они сработали быстро. Менее чем через два часа нормальная работа торгового центра была восстановлена.

Кроме Мурманска в этот день сообщения о ложных минированиях приходили из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы.







