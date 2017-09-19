Минсоцразвития Мурманской области предоставило центрам социальной поддержки населения около 40 млн руб. на выплаты населению региона

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере почти 40 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам, репрессированным лицам, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



/ Министерство социального развития Мурманской области /