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19.09.2017 18:40

Cегодня депутаты мурманского городского совета открыли новый политический сезон

Анастасия Русинова.

В новый политический сезон - в обновлённом составе. С поздравлений депутатов, избранных в Единый день голосования,  сегодня начали первое после каникул заседание мурманского горсовета.
Cегодня депутаты мурманского городского совета открыли новый политический сезон. В повестке первого после летних каникул заседании 34 вопроса. Здесь и бюджет, и социальная сфера, и благоустройство Мурманска.
Но сначала приятная миссия главы муниципального образования -   поздравить вновь избранных депутатов. Их трое - Ирина Ускова, Татьяна Елпанова и самый молодой в нынешнем составе - Антон Набатов. Дмитрий Филиппов выразил надежду, что совместная работа будет успешной и плодотворной.   
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Антон Набатов: "Сюда пришли мы, чтобы работать на благо города, населения в целом. Эмоции до конца не осознаны, что-то новое. Я думаю все получится".
О ситуации на улице Новосельской - вне повестки заседания. Подача тепла в микрорайон прекращена полностью, решение о расселении 22 домов, 100 семей было принято еще в июне. Сегодня - отчет о проделанной работе.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "То есть, все вопросы по поводу обеспечения людей жильем, которые проживали на улице Новосельской, решены. По улице фестивальной сейчас ведутся предпроектные работы для того, чтобы в 2018 году летом построить котельную".
В числе наиболее объемных вопросов повестки заседания - новые правила благоустройства города. Принятие документа позволит Мурманску участвовать в программе "Комфортная городская среда".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Это новая редакция правил, которая рекомендуется к принятию федеральной властью. Подчеркиваю - это очень важный документ, который влияет на комфортную среду в нашем городе".  
Вновь корректируется устав муниципального образования, его приводят в соответствие с федеральными нормами. Изменения, которые планируется внести в правила землепользования, открывают новые возможности для бизнеса.      
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Они связаны, в том числе, и с желанием некоторых компаний участвовать в инвестиционной деятельности города Мурманска. Это предприятия, которые хотят здесь построить рыбоперерабатывающий комплекс, соответственно, организовать ряд рабочих мест".
В преддверии дня города депутаты назвали имена новых почетных граждан Мурманска. Звание присвоено Михаилу Рябчевскому -  председателю правления рыболовецких колхозов области и завкафедрой пищевых производств Мурманского государственного технического университета Владимиру Гроховскому.



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