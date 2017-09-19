Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела встречу с новым председателем Кольского научного центра Сергеем Кривовичевым

Елена Сивонен.

Профессора Российской академии наук Сергея Кривовичева избрали в июле. Глава региона подчеркнула - для правительства Мурманской области КНЦ РАН это экономический мозг. Разработки ученых лежат в основе деятельности крупных компаний. Промышленные гиганты сотрудничают с центром по целому ряду вопросов, актуальных не только для большого бизнеса, но и, в целом, для развития Кольского края.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В Кольском научном центре накоплен огромный опыт, огромный массив информации не только о нашем Кольском Севере, но и об Арктической зоне в целом. Вам это известно гораздо лучше меня, я знаю, что вы сумеете достойно распорядиться этим объемом знаний для того, чтобы он и в дальнейшем служил для процветания нашего края".

Сегодня КНЦ переживает состояние реорганизации. На базе создадут единое научное ядро оперативного сопровождения проектов по разработке арктического шельфа и освоения Арктики. Это будет многоцелевое комплексное научное учреждение. Стратегия развития сейчас в разработке. Инициативу поддерживают на федеральном уровне.

Председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев: "Мы хотим в нашей программе развития, которую мы собираемся представить в Российскую академию наук в федеральное агентство по научным организациям - представить целый комплекс мер по реструктуризации, реорганизации, обновления материально-технической базы, и надеемся в этом отношении на поддержку с вашей стороны".







