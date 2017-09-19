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19.09.2017 16:27

Сегодня глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника леса

Артем Дашевский.

В адрес присутствующих - слова поздравлений с недавно прошедшим праздником. Отмечено: возложенная на работников лесных хозяйств задача по охране и восстановлению леса в условиях Крайнего Севера - непростая и ответственная.
Заместитель Министра экологии и природных ресурсов Мурманской области, начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Людмила Сатановская: "Я хочу поздравить всех работников лесного хозяйства с их профессиональным праздником, пожелать им здоровья, благополучия. Очень хочется, чтобы был повышен престиж нашей профессии, чтобы люди шли работать в лес".
Заботливое и бережное отношение к лесным богатствам Кольской земли обязанность не только лесничеств, но и жителей, подчеркнул спикер. Будущее человечества напрямую связано с состоянием окружающей среды и полностью зависит от отношения к нему людей. Поэтому развитие экологической ответственности граждан, привлечение их к делу сохранения лесных и природных богатств  сегодня особенно важно.  
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Работники леса делают важную работу по выращиванию леса, его охране. Мы прекрасно понимаем, как нелегко выращивать лес в наших суровых условиях, и поэтому памятую, что они делают такую важную миссию по сохранению нашего здоровья. Я еще считаю, что должна быть экологическая ответственность всех нас, граждан, проживающих на территории Мурманской области".
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