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19.09.2017 16:00

Значимые природоохранные проекты губернатор Марина Ковтун обсудила с коллективом Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с коллективом Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. На встрече детально обсуждались экологические проекты в таких направлениях, как развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия и редких видов, в том числе популяции атлантического лосося.

Активное сотрудничество правительства Мурманской области с WWF России началось ещё в 2013 году, когда между сторонами было заключено соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды. В числе наиболее успешных примеров сотрудничества глава региона Марина Ковтун назвала совместную работу над созданием первого в Мурманской области национального парка «Хибины» (проект постановления о создании которого проходит сейчас публичное обсуждение), подготовку второго издания региональной Красной книги, проведение ежегодной международной символической акции «Час Земли».

«Мы признательны Баренц-отделению Фонда за большой вклад в экологическую работу на Кольском полуострове. Результаты работы отделения очень ощутимы. Экология всегда была, есть и будет важнейшим приоритетом деятельности правительства области. Это диктует нам сам характер нашей хрупкой северной природы. Я родилась и выросла в Мурманской области и знаю, насколько уязвима наша природа», – подчеркнула Марина Ковтун.

«Губернатор подтвердила значимость нашей работы по сохранению природных богатств Баренцевоморского региона. Конечно, такое отношение не может нас не вдохновлять. В ходе встречи удалось наметить план дальнейших совместных действий в области охраны окружающей среды. Важно, что у региональных властей и Всемирного фонда дикой природы по-прежнему много общих направлений работы. Особое внимание мы уделили вопросам расширения сети особо-охраняемых природных территорий и сохранения популяции атлантического лосося на Кольском полуострове», – отметил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

Кроме того, в ходе встречи экологи пригласили главу региона принять участие в одном из этапов проекта по созданию лесозащитной полосы на берегу реки Варзуга. В его рамках в 2016-2017 годах в селе Кузомень были высажены 18000 саженцев деревьев местных пород. В 2018 году планируется расширение объемов высадки деревьев. Этот проект включен в план проведения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Мурманской области.


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