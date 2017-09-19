Большой этнографический диктант состоится 3 ноября

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в 10 часов в Мурманской области пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.



Большой этнографический диктант проводится, чтобы понять, насколько хорошо жители России знают историю, обычаи, традиции, культуру своей страны. В прошлом году Большой этнографический диктант был организован впервые: его участниками стали почти 90 тысяч человек на 800 площадках России, а также Турции и Швейцарии.



Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно прийти на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.



Список площадок проведения Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Мурманской области в 2017 году можно узнать по ссылке.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /