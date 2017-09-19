Минстрой РФ проводит конкурс профмастерства в сфере градостроительной деятельности

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проводит первый конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности».

Конкурс проводится по номинациям:

«Лучший специалист по направлению – разработка сметных норм при проектировании и строительстве»;

«Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости строительства»;

«Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости проектных работ»;

«Лучший специалист по направлению – расчет стоимости инженерных изысканий при проектировании и строительстве»;

«Лучший молодой специалист в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности».

Заявки принимаются на сайте Минстроя России. На этом же ресурсе размещена вся необходимая соискателям информация. Последний день подачи заявок – 1 октября 2017 года.

Конкурс проводится в два этапа:

первый этап – в форме заочного тестирования с использованием программного обеспечения, размещаемого на официальном сайте Минстроя России или на официальных сайтах информационных партнеров конкурса;

второй (очный) этап – в форме устного собеседования, проводимого конкурсной комиссией.

Контактные телефоны Организационного комитета конкурса: +7 (495) 647-15-80, доб. 60000, доб. 56022, доб. 60015; +7 (926) 223-15-13.

Подробная информация о конкурсе, условиях участия в нем, а также форма заявки размещены на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



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