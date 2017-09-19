Экстренное сообщение! В разных районах Мурманска сегодня поступали звонки о заложенных взрывных устройствах

Алексей Котович.

Начиная с полудня, некоторое время в тревожные службы поступали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. Незамедлительно к объектам - среди которых здание областного правительства, конгресс-отель "Меридиан" и отель "Губернский", гостиница "Моряк", торговые центры "Мурманск-Молл", "Форум" и "Моисей", были стянуты полиция, пожарные, врачи, взрывотехники ФСБ. Незамедлительно началась эвакуация.

Блиц: "У нас все четко. Директор позвонила - Лидия Ивановна - дальний запасной открываем, кто спускается выводим на улицу. - Вы сотрудники гостиницы? А во сколько это все произошло. - Ну где-то в 12. Около 12. Но все организованно прошло. Да, все очень даже. Хорошие, молодцы. Арендаторы немного замешкались, но потом тоже поняли, что надо выходить".

Заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Мурманской области Александр Толстов: "В радиоэфире у нас проходит еще несколько сообщений о такой же ситуацией, в основном все по центру города".

Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Через некоторое время мурманчане смогли вернуться в здания. Всю подробную информацию мы представим в нашем итоговом выпуске "Вестей" в 20:44.









