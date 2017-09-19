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19.09.2017 13:47

Экстренное сообщение! В разных районах Мурманска поступают звонки об угрозе взрыва

Алексей Котович.

В эти минуты в разных районах Мурманска - масштабная эвакуация. Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах на пульт дежурного начали поступать в районе полудня. Незамедлительно к объектам - среди которых здание областного правительства, конгресс-отель "Меридиан" и отель "Губернский", гостиница "Моряк", торговые центры "Мурманск Молл","Форум" и "Моисей" были стянуты полиция, пожарные, медики, взрывотехники ФСБ. По словам очевидцев эвакуация проходила оперативно, без паники.
Блиц: "У нас все четко. Директор позвонила - Лидия Ивановна - дальний запасной открываем, кто спускается выводим на улицу. - Вы сотрудники гостиницы? А во сколько это все произошло. - Ну где-то в 12. Около 12. Но все организованно прошло. Да, все очень даже. Хорошие, молодцы. Арендаторы немного замешкались, но потом тоже поняли, что надо выходить".
Между тем, по некоторым данным угрозы о заложенных взрывных устройствах продолжают поступать. Во всех зданиях проводятся оперативные действия, группы разминирования проверяют все помещения.
Заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Мурманской области Александр Толстов: "В радиоэфире у нас проходит еще несколько сообщений о такой же ситуацией, в основном все по центру города".


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