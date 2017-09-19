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19.09.2017 14:00

Большая вода пришла. Дорога к Ковде вновь закрыта для проезда

Андрей Зайцев.

Дорога к Ковде вновь под водой и закрыта для проезда. 15 сентября начались холостые сбросы с Княжегубской ГЭС. Энергетики заранее проинформировали об этом власти. Приняты оперативные меры. Объявлен режим повышенной готовности. Администрация района и Зеленоборского обошли все дома, оповестили 76 человек, часть из них уехала. Остальным выданы памятки с тревожными телефонами, отработаны способы взаимодействия по доставке продовольствия и воды.
Глава муниципального образования г.п. Зеленоборский Ирина Самарина: "Мероприятия по обеспечению питьевой водой и продовольствием решены. На сегодняшний день в предоставлении медицинской помощи, в доставке питьевой воды и продовольствия необходимости нет".
Как долго продлится транспортная блокада пока в региональном минтрансе сказать не могут. Но восстановление полотна будет. На этой неделе завершатся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Ему предстоит разработать проект реконструкции данного участка дороги, с учётом того, чтобы в будущем ЧП больше не повторялось. Непосредственные работы запланированы на будущий год. В Ковде сейчас находятся 43 человека, все взрослые. Ситуация полностью под контролем.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин: "С обоих сторон данного участка стоят информационные знаки о запрете перехода и переезда через данный участок дороги. На сегодня около села Ковда дежурят сотрудники ГИМС. Два плавсредства и два работника, которые обеспечивают переправу всех желающих. На сегодняшний день перевезено 9 человек".



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