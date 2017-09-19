Светлана Деменева.

Почти идеальным названо сегодня ТСН на улице Кирова-60 в Мурманске. В рамках программы "Мурманск - город чистоты" специалисты администрации Октябрьского округа провели очередной рейд. За три года своей работы один только раз товарищество оштрафовали за ненадлежащее состояние контейнерных площадок. Теперь - это огороженная территория, к которой каждый из жильцов имеет свой ключ. Здесь скоро будет площадка для отдыха - для детей и пенсионеров. Проект есть. С момента, когда было создано ТСН - отмежевали земельный участок, приняли решение о создании своей парковки, отремонтировали дворовую территорию, заменили электроснабжение, бойлер и теплообменник и кровля.

Председатель ТСН по ул. Кирова-60 (г. Мурманск) Мустафаев Мехман Фаррух Оглы: "Я свое добавляю постоянно - у меня здесь и магазин и квартира своя, свой двор. Я считаю, каждый жилец должен любить свой дом, свой подъезд свою крышу, улицу. Я - житель вот этого дома".

Не все, конечно, ТСЖ и ТСН работают так идеально. В этом году в Октябрьском округе составлено 28 протоколов проверок об административных нарушениях. И выписано штрафов на сумму 290000 рублей. Но в целом - как отмечают специалисты - такая форма содержания дома - гораздо эффективнее, нежели УК.

Заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "Конечно, значительно лучше. При нормальном хозяйственном подходе председателей ТСН - они организуют работу для собственников для своих. И они работают оптимально по управлению своим многоквартирным имуществом".





