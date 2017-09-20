В рамках Года экологии в России Мурманский колледж искусств принял участие в проекте «Всероссийский заповедный урок».

Преподавателем Наталией Ежовой для всех студентов 1 и 2 курсов и для студентов 3 и 4 курсов отделения «Живопись» был организован ряд выездных занятий в Мурманской областной универсальной научной библиотеке.

Основой для занятий послужила выставка фотохудожников Мурманской области «Природное наследие: особо охраняемые природные территории Мурманской области». Ребята узнали об особо охраняемых природных территориях Мурманской области и Красной книге. Студенты старших курсов посмотрели презентацию «Достижения естествознания» и прослушали лекцию «Национальные парки мира». Увидев фотографии из заповедников Кольского края, они восхитились красотой и многообразием природы нашего края.

По материалам выставки студенты 3 и 4 курсов отделения «Живопись» на занятиях пытаются создать рисунки животных из Красной книги Мурманской области.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области