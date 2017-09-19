Депутаты горсовета Мурманска собрались на первое после летних каникул заседание. В повестке - 34 вопроса

Владимир Волков, Анастасия Русинова.

Сегодня депутаты мурманского городского совета собрались на первое после летних каникул заседание. В повестке - 34 вопроса, которые затрагивают самые разные сферы жизни областного центра. Но в самом начале глава муниципального образования поздравил вновь избранных депутатов - их трое Ирина Ускова, Татьяна Елпанова и самый молодой в нынешнем составе - Антон Набатов. В числе наиболее объемных вопросов заседания - новые правила благоустройства города.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Это новая редакция правил, которая рекомендуется к принятию федеральной властью, издана специальная методика к подходу к этому серьезному документу. И поэтому это будет действительно новая редакция, подчеркиваю - это очень важный документ, который влияет на комфортную среду в нашем городе".

Состояние правопорядка на территории Мурманска, эффективность работы комиссий по делам несовершеннолетних, создание новых мемориальных объектов. Вновь корректируется устав муниципального образования, его приводят в соответствие с федеральными нормами. Изменения, которые планируется внести в правила землепользования, открывают новые возможности для бизнеса.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Рассмотрим некоторые изменения в правила землепользования и застройки. Они связаны - в том числе - и с желание некоторых компаний участвовать в инвестиционной деятельности города Мурманска. Это предприятия, которые занимаются рыбопереработкой, они хотят здесь построить рыбоперерабатывающий комплекс. Соответственно - организовать ряд рабочих мест".





