Жительница города Колы предстанет перед судом за совершение убийства своего сожителя

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Колы Мурманской области. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что в апреле 2017 года 58-летняя обвиняемая, находясь по месту жительства, в ходе ссоры во время распития спиртных напитков со своим сожителем нанесла ему не менее четырех ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области