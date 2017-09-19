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19.09.2017 11:56

Проект подсветки портальных кранов Мурманского морского торгового порта вышел в финал Всероссийского конкурса ENES-2017

Конкурс проходит в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2017, который при поддержке Министерства энергетики России в начале октября откроется в Москве и Санкт-Петербурге.
Светодиодная подсветка портальных кранов Мурманского морского торгового порта, оформленная к 100-летию города Мурманска, претендует на статус лучшего проекта по формированию привлекательной световой среды на основе энергоэффективных светодиодных технологий.
Напомним, что год назад мурманские портовики установили систему дополнительного цветового освещения на трех гигантских 50-метровых кранах «Витязь». Появившийся таким образом промышленный арт-объект не только стал городской достопримечательностью, но и органично вписался в общее световое оформление вечернего и ночного облика Мурманска - самого большого заполярного города в мире.
Кстати, поддержать мурманский проект сейчас могут все желающие. Для этого нужно перейти по ссылке: http://enes-expo.com/48/508/3735/ и проголосовать.
Руководство Мурманского морского торгового порта приняло решение продолжить программу оборудования портальных кранов системой архитектурно-художественного освещения. Специалисты компании «МТ Энерго» из Екатеринбурга в настоящее время уже приступили к монтажу оборудования еще на 10 портальных кранах ПАО «ММТП».
Совсем скоро ночное небо над Мурманском засияет новыми красками, а мурманчане смогут регулярно наблюдать настоящее световое шоу.
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