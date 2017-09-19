Северный флот провёл в Арктике учение с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб

Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

В учении участвовали боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный.

По легенде учения подразделения тактической группы Северного флота во взаимодействии с корабельной группировкой поражали морские цели и отражали атаки условного противника с морских и воздушных направлений.

В рамках учения расчеты берегового ракетного комплекса «Рубеж», развернутые на позициях на острове Котельный, выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами «Термит» по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 км и установленной в ледовом районе.

Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям также выполнил экипаж большого противолодочного корабля «Североморск». Его боевые расчеты отработали боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом «Кинжал», а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630.

В рамках учения боевыми расчетами самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», развернутого на стартовой позиции на побережье острова Котельный, также были выполнены стрельбы по воздушным имитированным целям.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги учения, заявил, что «успешное выполнение стрельб тактической группой, базирующейся на Новосибирских островах, и экипажем БПК «Североморск», ещё раз доказало, что Северный флот способен выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике».

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что «деятельность сил флота реализуется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права в российском секторе Арктики и не направлена против третьих стран, интересы которых распространяются на часть акватории Северного Ледовитого океана».

Активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году – с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути. На ряде архипелагов островов в арктической зоне сформирована самая современная и разветвлённая система освещения воздушной и надводной обстановки.

Пресс-служба Северного флота