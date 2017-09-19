Сегодня утром в г. Мурманске горел гараж

19 сентября 2017 года в 07 час. 00 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража по адресу: г. Мурманск, Набережная, А/г № 136. В результате пожара в гараже обгорела деревянная обшивка на площади 1 кв.м. Гараж вскрывался силами дежурного караула. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (13 чел. личного состава, 3 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

(Фото из архива)