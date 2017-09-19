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19.09.2017 10:38

В Мурманской области состоится акция «Голубь мира»

21 сентября в 11.00 на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» начнется областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развитие активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции состоится торжественная линейка «Голубь мира» и мини-акция «Дерево мира». В ходе станционной игры «Мы выбираем мир» будут проходить спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые», участники акции будут решать кроссворд «Вы обнаружили подозрительный предмет», соберут пазл «Мир без войны», напишут эссе «Я и экстремальная ситуация». Будет работать видеолекторий «Будьте бдительны», состоится тренинг с модератором.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

Дополнительная информация о программе и условиях участия в акции размещена на сайте центра «Лапландия».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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