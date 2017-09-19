Русское географическое общество объявляет о начале конкурса на соискание грантов

Начался прием заявок на соискание целевых, инициативных и грантов региональных отделений Русского географического общества в 2018 году. Заявочная кампания продлится по 23 октября 2017 года.

Подать заявку на грант может любой человек или организация. Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте. Использовать её имеют право зарегистрированные пользователи.

Категории грантов:

Целевые гранты направлены на поддержку проектов, сформированных в рамках тематики, предложенной жертвователями.

Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых президентом общества, членами попечительского и управляющего советов, а также советами и комиссиями общества.

Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, представляемых региональными отделениями общества.

Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере популяризации географических знаний и деятельности общества (самостоятельные медиагранты).

Номинации:

Целевые и инициативные гранты: проведение географических исследований, организация экспедиций и путешествий, экогеографическое просвещение, издательская работа, сохранение историко-культурного наследия России, сохранение объектов живой природы, молодежные гранты, подводные исследования, работа с фондами РГО.

Региональные гранты: проведение географических исследований, организация экспедиций и путешествий, экогеографическое просвещение, издательская работа, сохранение историко-культурного наследия России, сохранение объектов живой природы, молодежные гранты.

Медиагранты: медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных; самостоятельные медиагранты.

Организаторы обращают внимание, что прием заявок на медиагранты РГО запланирован на январь – февраль 2018 года (точные даты будут сообщены дополнительно).

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем – на сайте РГО.



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