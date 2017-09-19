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19.09.2017 10:36

Минобрнауки России представил примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в образовательных организациях

Минобрнауки России представил примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Соглашение по охране труда – это правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в организации, с указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственных лиц.

Соглашение по охране труда, как правило, является приложением к коллективному договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью. Оно разрабатывается на календарный год и вступает в силу с момента его подписания работодателем (руководителем образовательной организации) и представителем выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации (профкома).

Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране труда, состоят из пяти самостоятельных разделов: организационные мероприятия; технические мероприятия; лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта.

С письмом Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня по охране труда» можно ознакомитьсяна официальном сайте Комитета по труда и занятости населения Мурманской области.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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