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19.09.2017 09:41

Состоится выезд на личный прием граждан исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области А.А. Ефремова

26 сентября 2017 года состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приема граждан.

Личный прием будет проходить с 11:00 до 12:30 часов в следственном отделе по городу Кандалакша по адресу: г. Кандалакша, ул. Горького, д.2.
Кроме того, в период с 14:30 до 16:00 часов исполняющий обязанности руководителя будет принимать граждан на личном приеме - в следственном отделе по городу Мончегорск по адресу: г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.7а.
Записаться на прием можно с 09:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни (суббота, воскресенье выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918, а также по телефонам: следственный отдел по г. Мончегорск - телефон приемной (815-36)3-31-39, следственный отдел по г. Кандалакша - телефон приемной (815-33)9-74-16.

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