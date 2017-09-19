В Мурманске началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

За 8 месяцев текущего года на дорогах областного центра зарегистрировано 195 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 239 получили ранения. 16 ДТП произошли по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В данных ДТП 2 человека погибли и 32 получили травмы.

В целях предупреждения ДТП с тяжкими последствиями, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по г. Мурманску с 18 по 28 сентября 2017 года проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В ходе мероприятия особое внимание будет уделено профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД и контролю за соблюдением скоростного режима. На автомобилях без цветографических схем будет вестись скрытое патрулирование и фиксироваться информация о выявленных нарушениях.

Сегодня уже в первые часы проведения «Встречной полосы» инспекторами ОБ ДПС зафиксировано грубейшее нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в пересечении сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного движения. Нарушение было допущено водителем автомобиля «Фольксваген Джетта» в районе д. 28 по ул. Калинина. В отношении автолюбителя возбуждено административное производство по ст.12.15.4 КоАП РФ.

Инспекторы ГИБДД обращаются к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД и надеются, что профилактическое мероприятие повысит бдительность и дисциплину участников дорожного движения, и будет являться фактором сдерживания грубых нарушений ПДД.



ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску