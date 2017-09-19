В Мурманской области состоялись соревнования по легкоатлетическому многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья

В Мурманске - с 18 и 19 сентября 2017 года - состоялись соревнования по легкоатлетическому многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соревнованиях приняли участие обучающиеся Мурманской коррекционной школы № 1, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, Минькинской и Кандалакшской коррекционных школ-интернатов, Североморской школы полного дня, основной общеобразовательной школы № 58 г. Мурманска и центров помощи детям: «Ровесник» (г. Мурманск), «Журавушка» (п. Мурмаши) и «Теплый дом» (г. Мончегорск).

В программу соревнований были включены бег на 60 м, бег на 300 м и прыжки в длину с места.



Министерство образования и науки Мурманской области