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19.09.2017 16:50

Житель г.Полярные Зори осужден за незаконный сбыт наркотических средств

Прокуратурой г.Полярные Зори в Полярнозоринском районном суде поддержано государственное обвинение в отношении гр.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), отнесенного законом к категории тяжких.

По окончании судебного следствия подсудимый признал свою вину в инкриминируемом деянии, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию и раскрытию преступления.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлены и исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, что позволило государственному обвинителю применить нормы уголовного закона, позволяющие просить суд назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
По результатам судебного разбирательства судом провозглашен приговор в отношении Н., в соответствии с которым последний признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.


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