Продолжается прием заявок на конкурс грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера-саамов, казачьих обществ Мурманской области

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области продолжает прием заявок на конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера-саамов, казачьих обществ Мурманской области.

Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Конкурс проводится среди проектов, направленных на реализацию государственной национальной и антинаркотической политики, в т.ч.

- гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений,

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,

- успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов,

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России,

- укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации),

- раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях и профилактику экстремизма, в т.ч. в молодежной среде,

- сохранение традиционного образа жизни и культуры российского казачества, коренных малочисленных народов Севера - саамов,

- содействие участию коренных малочисленных народов Севера саамов в решении вопросов государственного и местного управления,

- профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области, формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Мурманской области.

Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов, требования к их оформлению, а также иные условия участия установлены в постановлении Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области» скачать.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 30 сентября 2017 года в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Информацию о конкурсе грантов можно получить у Николаевой Риммы Алексеевны по телефону: (8152) 486-932.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области