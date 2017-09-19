Осужденные оленегорской колонии учились ценить жизнь

Сотрудники психологической лаборатории оленегорской колонии-поселения №24 провели с осужденными групповое психокоррекционное занятие на тему: «Жизнь – главная ценность человека».

По словам психолога КП-24 Анны Никитиной, данное мероприятие было направлено на осознание ценности человеческого существования, развитие толерантного отношения друг к другу. На занятии с осужденными обсуждалось, как можно преодолеть серьёзные трудности и проблемы. Участникам занятия было предложено на листке бумаги написать слово «ЖИЗНЬ» и найти, как позитивные моменты, так и негативные. В итоге позитива оказалось больше. Также с использованием арт-терапии осужденные из бумаги создавали цветок Жизни, как символ возрождения.

По признанию участников занятия, в результате им стало ясно, что своими руками мы можем не только причинять вред и боль, но также – создавать и творить прекрасное.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области