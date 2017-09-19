МГТУ получил доступ к Национальной электронной библиотеке

С 09.08.2017 г. по 08.08.2022 г. вузу открыт доступ к проекту Национальная электронная библиотека (НЭБ).

НЭБ – Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного пространства знаний. Начиная с 2004 года, Проект НЭБ разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, архива Российской Федерации (ГАРФ), а также правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.

Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети МГТУ.

Отдел Библиотеки МГТУ



Пресс-служба МГТУ