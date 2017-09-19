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19.09.2017 15:10

Вынесен приговор в отношении врача, совершившего должностные преступления

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Татьяны Р., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ (изготовление поддельных документов).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, являясь врачом-психиатром-наркологом медицинского учреждения г.Снежногорска, без проведения обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований, установления диагноза, изготовила и выдала не состоящему на учете у врача-психиатра-нарколога гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол» для его последующего приобретения в аптечных учреждениях (организациях), получив за это денежное вознаграждение в сумме 1 тыс. рублей.
Кроме того, она же из корыстных побуждений внесла в другой рецептурный бланк ложные сведения о том, что гражданин имеет право на приобретение в аптечных учреждениях лекарственных средств «Феназепам» и «Амитриптилин».
Обвиняемая была задержана непосредственно после совершения преступления в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.
Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя подсудимой назначено окончательное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 70 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.

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