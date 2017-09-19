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19.09.2017 14:50

Сходка любителей серии романов Эрин Хантер - в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась сходка любителей серии романов Эрин Хантер «Коты-воители» о приключениях диких котов и их жизни на своей территории.

Началась сходка со «снежного кома», с помощью которого гости постарались запомнить имена друг друга. Особый интерес у ребят вызвал квест. По сюжету Огонек, главный герой первого цикла «Котов-воителей», собрался посетить сходку, но потерялся по дороге, и ребята должны были найти его. Разделившись на четыре команды – Грозовая, Речная, Сумеречная и Ветра, - участники квеста быстро справились со всеми заданиями и спасли Огонька от страшного дракона. Ребята также приняли участие в «литературном буме» и «Крокодиле», загадав друг другу имена литературных кошек.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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