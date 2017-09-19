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19.09.2017 14:30

19 сентября – Единый День пенсионной грамотности

В школах и средних учебных заведениях всех регионов нашей страны, в том числе и в Мурманской области, 19 сентября начнутся мероприятия в рамках Единого дня пенсионной грамотности продолжаться до конца декабря.

Целью таких мероприятий является формирование у подрастающего поколения пенсионной и социальной грамотности, понимания личной ответственности каждого за свое будущее, а также донести до учащихся знания, которые помогут в дальнейшем правильно спланировать свой трудовой путь и обеспечить достойною пенсию в старости.

На уроках преподаватели и сотрудники ПФР дадут базовые знания в области пенсионного законодательства, расскажут учащимся об их будущих пенсионных правах.

Специально для уроков пенсионной грамотности в 2017 году ПФР разработал и выпустил шестое издание учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебник расскажет молодым людям в интересной и легкой для понимания форме о том, как устроена пенсионная система РФ, и что необходимо сделать, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. Учебное пособие ПФР будет передано в библиотеки, а также учащимся для самостоятельного изучения. Помимо учебника в помощь подрастающему поколению был создан обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсиях» - www.school.pfrf.ru.

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. В 2016 году в Мурманской области уроки пенсионной грамотности посетили более 3,3 тысяч школьников и студентов.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
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