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19.09.2017 13:10

Сотрудник УФСИН принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017»

Начальник кинологической службы УФСИН России по Мурманской области Андрей Киричев со своим сыном участвовали в ежегодном масштабном мероприятии «Кросс нации-2017», прошедшем в Мурманске на трассах спортивного комплекса «Долина Уюта».

Киричевы решили заявиться на дистанцию четыре километра. По словам Андрея, в Кроссе нации он участвует постоянно, вот уже на протяжении трёх последних лет. Хотелось побить собственный результат прошлого года, поэтому Андрей готовился к кроссу заранее. Правда, рекорд его устоял, так как Андрей, решив морально поддержать сына, бежал вровень с ним.
Наградой семейному тандему бегунов стали сертификаты участника, вручённые организаторами кросса на финише.      
Это не единственная спортивная награда семьи Киричевых. Недавно Андрей и его сын Никита были награждены золотым и серебряным знаками ГТО.
Киричев-старший сдал все нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» от 40 до 44 лет среди мужчин. Среди них были: бег на 2 км, подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, упражнение на пресс, бег на лыжах на 5 км, плавание 50 м.
А вот Киричеву-младшему с его изрядной физической подготовкой - лыжные гонки, гимнастика, каратэ – удалось также получить серебряный знак ГТО по своей возрастной ступени. 
Киричевы – одна из многих спортивных семей в УФСИН. В УИС региона на протяжении многих лет культивируется здоровый образ жизни – ведь это отлично помогает и в службе, и в быту. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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