Открытый разговор о наболевшем. Жители микрорайона Дровяное встретились с руководством своей управляющей компании

Андрей Зайцев.

Региональная общественная приёмная председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева - как одна из конечных точек решения проблем, которые не терпят отлагательств. Здесь наконец встретились жители многоквартирных домов микрорайона областного центра Дровяное и руководство управляющей компании "Успех сервис". Собственники жилья уже давно и безрезультатно пытались навести порядок. Отопление, вода и электричество.

Генеральный директор управляющей компании Светлана Тихонова: "Задолженность за 1,5 года дома 6 по улице Прибрежной составляет 550 тысяч. На 400 тысяч компания в убытке".

Житель микрорайона Дровяное Татьяна Лобанова: "Самое больное, с отоплением, сделали нам эту новую котельную. У нас очень дорогое отопление. У меня квартира на первом этаже. Я забыла, что такое раздетой пройти по квартире, босыми ногами или в тапках хотя бы".

Инициатор прямого диалога - власти муниципалитета. На встрече прозвучало - жилищники смогли организовать проведение работ по вывозу мусора и замене освещения в подъездах. По капитальному ремонту в двух домах систем электро-, водоснабжения, водоотведения и отопления. Составлен график, его соблюдение на постоянном контроле.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это яркий пример того, что активисты дома подняли эту проблему и сказали, что да, при содействии муниципальной власти можно решать любые проблемы. При чём, это пример для всех управляющих компаний. Не надо бегать, прятаться от жильцов. Если вы видите, что есть проблемы с оплатой, тоже приходите к жильцам".