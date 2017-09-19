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19.09.2017 11:00

В селе Ковда объявлен режим повышенной готовности

Артем Дашевский.

Администрацию и местных жителей уведомили о предстоящих работах по водосбросу. Сотрудники ГИМС и МЧС произвели подомовой обход граждан. Им предложено покинуть территорию села до завершения операции.
Глава г.п. Зеленоборский Ирина Самарина: "На территории находится 43 человека, некоторые жители решили покинуть территорию. Мероприятия по обеспечению питьевой водой и продовольствием совершены. На сегодняшний день в предоставлении медицинской помощи, в доставке питьевой воды и продовольствия необходимости нет. Этот вопрос будет решаться по согласованию с жителями. Я думаю, что к концу недели будет осуществлён подвоз питьевой воды и продовольствия".
График дежурств представителей администрации поселка Зеленоборский жителям Ковды известен. Ситуация, связанная с затоплением, находится под контролем тревожных служб. Все возникающие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения и жизнедеятельности села Ковда, будут решаться в первоочередном порядке.
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