В селе Ковда объявлен режим повышенной готовности

Артем Дашевский.

Администрацию и местных жителей уведомили о предстоящих работах по водосбросу. Сотрудники ГИМС и МЧС произвели подомовой обход граждан. Им предложено покинуть территорию села до завершения операции.

Глава г.п. Зеленоборский Ирина Самарина: "На территории находится 43 человека, некоторые жители решили покинуть территорию. Мероприятия по обеспечению питьевой водой и продовольствием совершены. На сегодняшний день в предоставлении медицинской помощи, в доставке питьевой воды и продовольствия необходимости нет. Этот вопрос будет решаться по согласованию с жителями. Я думаю, что к концу недели будет осуществлён подвоз питьевой воды и продовольствия".

График дежурств представителей администрации поселка Зеленоборский жителям Ковды известен. Ситуация, связанная с затоплением, находится под контролем тревожных служб. Все возникающие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения и жизнедеятельности села Ковда, будут решаться в первоочередном порядке.