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19.09.2017 09:30

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 сентября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
С 09.00 18.09.2017 до 17.00 19.09.2017 г., ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С 09.00 18.09.2017 до 16.00 20.09.2017 г., пр-д. Молодежный, 6, 10 С
09.00 19.09.2017 до 16.00 21.09.2017 г., пр-д. Молодежный, 3, 4, 5
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
10.00 – 17.00 ул. Баумана, 39
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 23.59 пр. Героев-Североморцев, 3 к1, 3 к2, 5 к1, 5 к2, 5 к3, 7 к1, 7 к2, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 11 к1, 11 к2, 13, 15, 15 к1, 15 к2, 17/1, 17 к2, 19
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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