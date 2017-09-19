В Апатитах появится верёвочный парк

Елена Сивонен.

В Апатитах начали монтировать первый на юге региона верёвочный парк. В районе Белоречки, где сейчас тренировочная база пейнтбольных команд. Проект как раз и подготовил их руководитель, президент федерации пейнтбола Мурманской области - Алексей Чуфырёв. Протяженность маршрута - порядка 60 метров. Две высоты. Завершение работ - по плану - в начале октября. Функционировать парк будет и зимой.

Президент федерации пейнтбола Мурманской области Алексей Чуфырёв: "Создать зону отдыха не только для горожан города Апатиты и Кировска, а привлекать и туристов из Полярных Зорей, Кандалакши".