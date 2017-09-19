Мастера кисти и звука. В Мурманске состоялся фестиваль уличного искусства

Елена Сивонен.

Космо-политичный праздник, который не знает условностей и жанровых ограничений, в центре Мурманска. Второй городской фестиваль уличного искусства. Во власти мастеров кисти и звука - целая аллея. Ее так и называют - "музыкальная". Профессионалы и новички - у каждого есть шанс выразить себя через творчество. Цель фестиваля - в предоставлении возможности публичного самовыражения молодежи. Сразу несколько тематических площадок. Музыканты, художники, театралы и циркачи - совсем не скучная культура уличной жизни столицы Заполярья.