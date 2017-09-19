Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.09.2017 08:37

Рейд на железнодорожный вокзал провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта

Татьяна Нестерова.

Рейд на железнодорожный вокзал провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Интересует доступная среда. Информационный стенд, специализированная касса - есть. Не попасть в туалетную комнату, зал отдыха. Оценка по десятибалльной шкале - два. И таких объектов в списке людей с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, немало.
Виктор Клишин (г. Мурманск): "В доме сделали пандус, но один я опять-таки не могу съехать,т.е. хотя бы перила. Дороги не предназначены для колясочников, т.е. идет какая-то работа, но все равно можно было бы и больше".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.62
Евро = 68.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.