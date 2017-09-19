Татьяна Нестерова.

Рейд на железнодорожный вокзал провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Интересует доступная среда. Информационный стенд, специализированная касса - есть. Не попасть в туалетную комнату, зал отдыха. Оценка по десятибалльной шкале - два. И таких объектов в списке людей с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, немало.

Виктор Клишин (г. Мурманск): "В доме сделали пандус, но один я опять-таки не могу съехать,т.е. хотя бы перила. Дороги не предназначены для колясочников, т.е. идет какая-то работа, но все равно можно было бы и больше".