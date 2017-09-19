Мастер-классы, открытые уроки, презентация. В Мурманске в 21 раз стартовал конкурс "Учитель города"

Татьяна Нестерова.

В областном центре в 21-й раз стартовал конкурс "Учитель города". Участвуют 24 преподавателя. Впереди - целая неделя. Мастер-классов, открытых уроков, презентаций. Номинаций две: педагогический поиск и дебют. Итоги подведут в начале октября - к профессиональному празднику - Дню учителя. Победитель представит Мурманск на региональном уровне.

Педагог кадетской школы города Мурманска Анастасия Смирнова: "Это всегда общение с интересными людьми. Я считаю, что безусловный профессиональный рост - это развитие. Я думаю, что каждый учитель, даже не один раз, на разных этапах своей педагогической деятельности должен принять участие в подобном мероприятии".